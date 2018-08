Pausa dell’estate nel Molise centrale: poco dopo le 14 di questo pomeriggio, 10 agosto, un violento nubifragio si è abbattuto in diverse zone interne della provincia di Campobasso. Tuoni, fulmini e una pioggia scrosciante: uno scenario tipicamente autunnale. Una bomba d’acqua che allagato alcune strade, spezzato i rami degli alberi finiti sulla carreggiata e creato non pochi problemi nella zona di Lucito.

Disagi sulla Bifernina dove diversi automobilisti sono stati costretti a fermarsi per via della scarsa visibilità e perchè la forte pioggia aveva in parte inondato la carreggiata.

Problemi anche per le linee telefoniche, mentre in alcune abitazioni sono stati registrati dei brevi blackout elettrici.

Per fortuna, il break dell’estate è durato poco. Poi è tornato a splendere il sole.