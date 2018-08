Parco giochi di piazza Primo Maggio, sfregiata la pavimentazione. Sindaco annuncia querela

Era stato da poco tempo oggetto di lavori di manutenzione e di messa in sicurezza, il ‘Parchetto delle Giostrine’ di Portocannone qualche giorno fa è stato preso di mira da alcuni vandali i quali hanno sfregiato/strappato in più punti il tappeto verde che ricopre la pavimentazione. “Un gesto del genere desta rabbia e sconcerto, ma anche la ferma volontà di procedere ad una denuncia contro ignoti per danneggiamenti, affinché l’autore di questa scelleratezza, ove individuato, si assuma le responsabilità delle proprie azioni”, dichiara contrariato il sindaco Giuseppe Caporicci.

I lavori di sistemazione e di messa in sicurezza del parco giochi in piazza Primo Maggio erano stati consegnati nel marzo scorso. Lavori che avevano riguardato la demolizione del muretto pericolante di recinzione dell’area giochi, la realizzazione del nuovo muretto in cemento armato, rivestito con mattoncini a vista, la demolizione e il rifacimento dei massetti della pavimentazione e messa in opera di tappetino in caucciù, la rimozione e posa in opera di nuove ringhiere a protezione dell’area, la messa in sicurezza, in generale, della pavimentazione e dei cordoli in pietra, in parte divelti dalle radici degli alberi.



Lavori che da tempo i genitori dei bambini che frequentano ‘le giostrine’ – così viene comunemente definita l’area in questione –richiedevano a gran voce, per le precarie condizioni in cui versava il parchetto. “Abbiamo impiegato non poco lavoro per reperire e riprogrammare le risorse necessarie a rendere nuovamente fruibile il “Parchetto delle Giostrine”, riconsegnato ai nostri bambini solo pochi mesi fa.

Peccato che ci sia stato qualcuno che ha ben pensato di sfregiare in questo modo i nostri spazi comuni” conclude Caporicci.

Lavori realizzati grazie a una riprogrammazione di fondi che ha fatto leva su un finanziamento concesso dalla Regione Molise nel 2013, relativo alla “sistemazione di strade comunali”, non del tutto utilizzato. Fondi che l’Amministrazione Caporicci è riuscita a recuperare e ad utilizzare.