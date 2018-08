Parcheggi blu vuoti ma auto in sosta sui due lati: lungomare nord pericoloso

Da un lato i parcheggi blu – quelli a pagamento – sono vuoti. Dall’altro ci sono due file di auto lasciate in sosta su entrambi i lati della strada. E la strada in questione è il lungomare Colombo, nel tratto tra il distributore Fiardi e il lido Aloha, proprio lungo la ferrovia. Una zona dove il parcheggio selvaggio è duro a morire. La presenza delle vetture in fila lungo la strada rende pericolosa la viabilità perchè restringe di molto la carreggiata.

E diventa un problema sia per gli automobilisti in transito che per i pedoni e per i mezzi di soccorso. I controlli dei Vigili Urbani sono intensi ormai solo il fine settimana, quando qualche agente viene “avvistato” anche nei pressi del gabbiotto realizzato allo scopo lo scorso ano.

Quest’anno, forse anche per la minore presenza di turisti che si registra, le “ispezioni” con verbale in mano sul lungomare sono meno frequenti. Soprattutto in quel tratto di lungomare, abbastanza fuori dal centro.