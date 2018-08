Omicidio imprenditore molisano in Venezuela, il cordoglio del presidente Battista

Il presidente della Provincia di Campobasso, Antonio Battista ha voluto esprimere le sue condoglianze alla famiglia di Elio José Simonelli, imprenditore originario di Toro ucciso durante un tentativo di sequestro a Maracay in Venezuela.

“Vicinanza che esprimo anche a tutti i nostri connazionali, e in particolare ai nostri corregionali, che vivono in quel Paese sudamericano ormai in ginocchio dove la criminalità cresce di pari passo con il tasso d’inflazione e con la necessità, per tanti cittadini, di lasciare il Venezuela. Un’emergenza davanti alla quale la nostra comunità non è rimasta immobile grazie al lavoro di associazioni che si stanno prodigando per aiutare una popolazione allo stremo che ormai fa fatica ad andare avanti. Grazie ancora, a nome mio e di tutta l’amministrazione provinciale di Campobasso, ai tanti volontari che stanno tendendo la mano a migliaia di persone in serie ed evidenti difficoltà”.