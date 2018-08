Da lunedì 6 agosto gli operai e i mezzi sono al lavoro su viale Pertini a Termoli per sistemare i guard rail. La ditta impegnata per conto di Autostrade per l’Italia sta lavorando per cambiare le barriere metalliche per la sicurezza di chi viaggia sul ponte dell’autostrada. Gli uomini lavoreranno anche nelle prossime ore, mentre nei prossimi giorni gli interventi si sposteranno anche in via Del Mare e via Dei Castagni.

Sul tratto interessato dagli interventi il traffico non è stato interrotto, continua ad essere scorrevole anche se l’invito è a procedere con prudenza nello spazio in cui si muovono mezzi e operai per i lavori di sistemazione del tratto.