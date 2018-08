Nuoto, ottimi risultati per l’Hidro Sport ai campionati italiani estivi a Roma

Parte con il piglio giusto la partecipazione della Hidro Sport ai Campionati Italiani Estivi, in corso di svolgimento allo Stadio del Nuoto di Roma, dove la società molisana è presente con ben sette atleti: nel primo giorno di gare, dall’impianto capitolino giungono infatti buoni responsi per il team gialloblu. In particolare si sono fatti onore i ragazzi che hanno preso parte alla staffetta 4×100 stile libero (categoria Ragazzi); il quartetto, composto da Marco Gallesi, Patrick Comodo, Davide Sabella ed Emanuele Perlino, che aveva ottenuto il pass qualificandosi tra le prime 20 ai Campionati Giovanili primaverili di Riccione, ha migliorato se stesso, ottenendo un ottimo 14esimo posto.

Un risultato frutto di una grande prestazione di gruppo, che ha visto Marco Gallesi realizzare un crono importante e migliorare il proprio personale in prima frazione e Patrick Comodo, Davide Sabella ed Emanuele Perlino nelle successive frazioni scendere di 2’’ dal proprio tempo migliore. Una gara condotta magistralmente dai quattro alfieri della Hidro Sport che li ha proiettati con merito nell’olimpo dei migliori staffettisti nazionali.

In mattinata buona prestazione per Benedetta Sangregorio nei 200 dorso (5^ in batteria) che paga in gara un inconveniente accusato durante il riscaldamento, Fiorella Colanzi nei 100 farfalla e Alessandra Arbotti nei 100 rana. Nella seconda giornata di gare torneranno in acqua sia Fiorella Colanzi, attesa dalla gara dei 200 farfalla che l’anno scorso le regalò molte soddisfazioni, e sia Alessandra Arbotti, nei 200 rana. Atteso esordio in gara singola per Marco Gallesi che se la giocherà nei 50 stile libero.