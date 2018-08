La Notte Fucsia in programma per domani sera, sabato 18 agosto, a Montenero di Bisaccia è stata annullata. “L’Amministrazione comunale di Montenero – si legge nella nota – dopo lo sciame sismico delle scorse ore e in rispetto del lutto nazionale proclamato per la giornata di domani – sabato 18 agosto – per le vittime del crollo del ponte di Genova, al fine di garantire la massima sicurezza al grande numero di persone attese per un evento come quello della Notte Fucsia e per il concerto dei Dirotta su Cuba, ha assunto la decisione di rinviare tutte le manifestazioni previste per sabato 18 agosto a data da destinarsi”.

Il concerto di Anna Maione previsto per questa sera, venerdì 17 agosto, invece si terrà regolarmente.