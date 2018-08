È stata una notte difficile per turisti e soccorritori quella scorsa, terminata con il salvataggio di 9 persone e il traino della imbarcazione che ieri sera è finita in avaria rischiando di andare a sbattere sugli scogli a causa del forte vento di scirocco.

Una notte di operazioni senza tregua, intense, terminata solo alle 10 di oggi quando, dopo diversi tentativi, l’imbarcazione è stata trasferita finalmente in porto. Gli uomini della Guardia Costiera di Termoli in servizio alle delle Isole Tremiti, coordinati da Salvatore Pecorella, e la delegazione di spiaggia, sono riusciti a portare a termine un salvataggio molto complicato, reso difficile dalle pessime condizioni meteo, con gli ufficiali di capitaneria di Termoli.

La disavventura è cominciata attorno alle 19 e 30 di ieri: lo yacht con 6 persone a bordo, tutte tra i 60 e i 65 anni, oltre a 3 membri di equipaggio, in navigazione dall’isola di San Nicola verso Rodi Garganico, porto di partenza, ha lanciato il segnale di sos. Difficoltà di manovra a causa di un’avaria al motore e forte vento che non permetteva di condurre l’imbarcazione, la quale rollava pericolosamente sulle onde. Sono state ore di paura per i passeggeri, scossi e in stato di agitazione, soccorsi dal gommone gcb 34 della delegazione di spiaggia delle Isole Tremiti partito insieme alla motovedetta da Termoli, che ha vigilato tutta la notte affinché lo yacht alla deriva non finisce sugli scogli, in attesa che un’altra imbarcazione partita da Rodi potesse rimorchiarlo.

Operazione che non è andata a buon fine per le pessime condizioni del mare e il vento forte, aumentato di intensità nella notte. Solo questa mattina, con l’arrivo di una seconda imbarcazione, lo yacht è stato rimorchiato e portato al sicuro. I turisti erano già stati messi in salvo ieri sera e probabilmente oggi rientreranno a casa con l’elicottero, perché le condizioni non sono favorevoli alla navigazione e ci potrebbe essere una riduzione dei viaggi via mare.

Un intervento condotto con competenza e maestria, che ha permesso di risolvere una situazione decisamente compromessa, e durante il quale la vedetta di Termoli CP 878 ha vigilato tutta la notte per l’incolumità del comandante dello yacht e del membro dell’equipaggio rimasto a bordo.

Intanto ieri pomeriggio sempre la Guardia Costiera operativa nell’arcipelago diomedeo ha salvato intorno alle ore 15 cinque persone a bordo di un gommone noleggiato che ha subito un guasto. Due uomini e tre donne, con età tra i 15 e i 53 anni, sono stati tratti in salvo.