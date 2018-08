È stata sicuramente l’esibizione dei Regina The Real Queen Experience il momento clou della notte bianca a Petacciato ieri sera, 11 agosto. La manifestazione organizzata dall’Associazione Betavium con la collaborazione dell’amministrazione comunale ha richiamato nel centro costiero migliaia di persone come non accadeva da moltissimo tempo.

Sbandieratori di Lucera, possibilità di fare un giro sul pony, gonfiabili per bambini, stand gastronomici e soprattutto buona musica. Il gruppo, che si ispira chiaramente alla band britannica guidata dall’indimenticato Freddie Mercury, è stata capace di regalare emozioni al pubblico composto non solo da persone del posto ma soprattutto da tanti turisti.

Da Bohemian Rhapsody a We will rock you passando per I want to break free e We are the champions, i Regina hanno ripercorso la carriera della band che fu grande protagonista delle scene musicali mondiali negli anni 70 e 80. È stato soprattutto il cantante Daniele Fasciani a regalare una performance di grande livello con travestimenti e movenze molto simili a quelli dell’originale Freddie Mercury, indossando una calzamaglia a scacchi bianco e nera e poi lo sfavillante mantello di pelle di ermellino e corona che il cantante originario di Zanzibar esibì nei suoi live più famosi.

Dopo il concerto tantissimi giovani si sono spostati al Belvedere di Petacciato dove lo storico dj di Vasco Rossi Leo Persuader ha intrattenuto i presenti con alcuni dei pezzi del Blasco nazionale e altri brani più ballabili, per poi lasciare lo spazio alla console a Simone del Muto, apprezzato DJ del posto. La festa è quindi proseguita fino all’alba.