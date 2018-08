Notte bianca con tanta musica: la cover dei Queen e il dj di Vasco Rossi

Sarà una notte di musica e, si spera, di grande divertimento fino a tardi. L’11 agosto quest’anno a Petacciato coincide con la Notte Bianca. Si inizia alle 21 col spettacolo itinerante degli sbandieratori di Lucera, l’esibizione sul Belvedere del Centro danza Etoile, i gonfiabili e l’animazione per i più piccoli, oltre alla possibilità di fare un giro sui pony del maneggio “la Crocetta”.

Grande attesa per i concerto delle 23 quando sul palco di viale Pietravalle salirà la cover band degli intramontabili Queen, vale a dire i “Regina“. Da Bohemian Rapsody a We will rock you, passando per Innuendo e We are the champions, I Regina proveranno a far rivivere al pubblico petacciatese le grandi emozioni regalate nei decenni passati dalla band inglese guidata dall’indimenticato Freddie Mercury.

A seguire è previsto il dj set fino all’alba al Belvedere con un ospite speciale alla consolle. Si tratta dello storico dj di Vasco Rossi, Leo Persuader, per anni al fianco del rocker emiliano e già noto al grande pubblico per la partecipazione al Modena Park del giugno 2017. Oltre a Persuader, non mancherà la musica del dj locale Simone Del Muto, punto di riferimento in paese per tanti giovani che amano ballare e divertirsi.