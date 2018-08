Hanno intonato anche il famoso brano di Nicolino Cannarsa “‘U Battellucce” i termolesi che si sono riuniti nel tardo pomeriggio di mercoledì 1° agosto sulla Scalinata del Folklore per quella che è diventata una tradizione estiva termolese. Hanno preso posto, un centinaio tra adulti e bambini, per la classica foto di rito che immortala ogni anno i termolesi. E nell’attesa dello scatto perfetto e del momento ufficiale, mentre il fotografo attendeva l’arrivo di altri concittadini, per ingannare l’attesa e animare l’incontro hanno intonato anche lo storico brano termolese per rinsaldare ancora di più il loro legame con la cittadina adriatica molisana.