Colpo di scena nella vicenda delle infiltrazioni di ‘Ndrangheta nel settore dell’olio che vedeva coinvolta anche un’azienda molisana. A quasi un mese dall’operazione “Via col vento” coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, il Tribunale del Riesame ha annullato sia il sequestro preventivo della Molisana Trasporti di Guardiaregia che l’ordinanza di custodia cautelare che aveva portato agli arresti domiciliari il titolare Riccardo Di Palma.

La decisione è stata notificata ieri sera 6 agosto ai legali dell’uomo, gli avvocati Joe Mileti e Gianni Spina. Andata a buon fine quindi la tesi difensiva presentata dai due legali al Tribunale del Riesame per contestare il provvedimento firmato dal GIP di Reggio Calabria ed eseguito nelle prime ore dello scorso 13 luglio dai Carabinieri.

Torna in libertà quindi Riccardo Di Palma che era accusato di far parte dell’organizzazione criminale nella quale spiccherebbero in particolare i Paviglianiti di San Lorenzo e Bagaladi (Reggio Calabria), i Mancuso di Limbadi (Vibo Valentia), i Trapasso di Cutro e gli Anello di Filadelfia. Cosche di ‘Ndrangheta che secondo i magistrati reggini, attraverso una serie di estorsioni, condizionavano la realizzazione di parchi eolici in mezza Italia.

In precedenza della Molisana Trasporti si era marginalmente interessata anche la Procura della Repubblica di Campobasso, indagando su un incendio di presunta matrice dolosa che aveva colpito uno dei mezzi utilizzati dalla ditta molisana nel trasporto delle pale eoliche. Non si sa se le risultanze di quell’indagine abbiano potuto essere di qualche aiuto all’inchiesta dei Pm calabresi, i quali un mese fa chiesero e ottennero l’arresto di 13 persone e il sequestro di sei società. Adesso però il Riesame ha annullato tutto, almeno per quanto riguarda l’unico indagato molisano.