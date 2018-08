Se il maltempo era una minaccia anche per la seconda edizione, il ritardo di qualche ora ha salvato tutto. Perchè l’apertura del Musurplage è stata solo rimandata martedì 14 agosto, alla vigilia di Ferragosto, quando il maltempo si è abbattuto sulla costa. Alla consolle il celebre dj Kerri Chandler è arrivato in serata, con qualche ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia che prevedeva il concerto nel pomeriggio, ma il cambio d’ora non ha scoraggiato i presenti.

In migliaia hanno raggiunto la parte finale del lungomare nord di Termoli per il concerto dal vivo e per ballare sotto le stelle. Il festival di musica “un pop sconosciuta”, come definito quest’anno, ha visto sul palco anche Mark Di Meo, Nicola Daniele e Mekkanì Sound System.

Il festival “di riscatto sociale e culturale” continua anche stasera, giovedì 16 agosto, con dj Bubu dalle 16 alle 20 al Lido Le Dune sul lungomare nord e poi Neo sound affair e poi Mox, Galeffi, Dj Gruff alla Scalinata del Folklore alle 20.30, tutto a ingresso libero. La musica con il Musurplage continua, tempo permettendo. In caso di cambiamenti, l’organizzazione comunicherà il cambio programma sui canali social.