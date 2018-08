“Musica In Campo”, vincono i Sound Zero con l’inedito ‘Piece Of Me’

Ad aggiudicarsi la quinta edizione del concorso nazionale musicale “Musica in Campo”, andato in scena ieri giovedì 9 agosto, sono i Sound Zero, una giovane rock band di Portocannone. Come per le precedenti edizioni, il contest canoro si è svolto nella splendida cornice di Campomarino Lido, in zona lungo mare.

Dinanzi a centinaia di turisti, a colpi di note, si sono sfidati una decina di artisti. Tanti generi musicali suonati e cantanti ma, alla fine, la giuria ha premiato l’inedito dei Sound Zero “Piece Of Me”. Oltre alla targa ricordo della vittoria, i Sound Zero potranno realizzare il video del brano.

“Siamo molto felici di questa vittoria – dichiara il front man Gioacchino Occhionero -. Un successo che ci premia dell’impegno e dei sacrifici che facciamo ogni giorno”. Il festival canoro “Musica in Campo” è stato organizzato dal comune di Campomarino in collaborazione con l’associazione culturale “Arte”.