Il Molise da ammirare

Musei, boom di visitatori nei primi sei mesi dell’anno “anche nei siti a pagamento”

Se da un lato il neo ministro ai Beni culturali annuncia la soppressione delle domeniche gratis nei musei, dall'altro arrivano segnali positivi per le visite nei siti molisani: +18,45 per cento rispetto al 2017 "frutto di una migliore attività di promozione e valorizzazione non ostacolate dall’estensione dell’ingresso a pagamento a tutti i siti gestiti dal Polo museale del Molise". Il più gettonato è il Paleolitico di Isernia.