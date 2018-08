MoliseCinema, il programma ricco e vario della quarta giornata

La sei giorni di MoliseCinema si approssima alla conclusione. Domani, venerdì 10 agosto, ci sarà la quarta giornata del festival, anche questa ricca di ospiti ed eventi.

Tra i film in concorso per la quarta giornata della kermesse cinematografica c’è Il Tuttofare di Valerio Attanasio con Sergio Castellitto ed Elena Sofia Ricci. Saranno presenti il regista e il co-protagonista del film Guglielmo Poggi. Appuntamento per tutti nell’Arena di Casacalenda alle ore 22.

Il film è preceduto alle ore 20.30 da un ricordo di Armida Miserere, con il backstage del film Come il vento, con Valeria Golino, alla presenza del regista Marco Simon Puccioni.

E alle 21, sempre in Arena, per il concorso dei corti internazionali ci sarà The Silent Child di Chris Overton, corto vincitore dell’Oscar 2018 in anteprima italiana; a seguire End of the Line di Jessica Sanders (Usa); Karl di Thomas Scohy (Francia) e Le bout de la piste di Sophie Thouvenin, in anteprima mondiale, alla presenza della protagonista Gemi Diallo.

Per la sezione Paesi in corto. Concorso corti internazionali alle17 al Cine teatro saranno programmati Munda di Tinna Hrafnsdottir (Islanda); Counterfeit Kunkoo di Reema Sengupta (India); Cerdita di Carlota Pereda (Spagna); Caroline di Logan George e Celine Held (Usa).

Per la sezione Percorsi. Concorso corti italiani si parte alle 18 sempre al Cine Teatro con Je ne veux pas mourir di Massimo Loi, Gianluca Mangiasciutti; a seguire Cani di razza di Riccardo Antonaroli, Matteo Nicoletta; L’avenir di Luigi Pane; La giornata di Pippo Mezzapesa; Pipinara di Ludovico di Martino.

Alle 19.45 lo spettacolo live con Antonio Pascale (in foto) e Giuseppe “Spedino” Moffa Non è per cattiveria. Un Viaggio musicale nel Molise, ispirato all’omonimo libro di Pascale.

Alle 21.30 al Cine Teatro per la Retrospettiva sul ’68 sarà proiettato Teorema di Pierpaolo Pasolini, con Terence Stamp, Massimo Girotti, Silvana Mangano, Laura Betti, Ninetto Davoli.

Alle 19 inoltre a Casacalenda sarà inaugurata a Piazza Asmara una targa commemorativa per Armida Miserere.

In Arena piccola alle 21 ci saranno le proiezioni dei festival partner di MoliseCinema Tra questi Festa del Cinema del Reale di Specchia e i corti vincitori del Contest 50 ore.

Alle 21.30 per Doc special sarà presentato Roma, Golpe capitale di Francesco Cordio che sarà presente per incontrare il pubblico del festival. Il film racconta la parabola del sindaco di Roma Ignazio Marino, dall’elezione alle dimissioni forzate.

Per la consueta Terrazza dei libri al Bar Centrale alle 19 ci sarà la presentazione di Pagine di Novecento molisano. Ne parlano Giovanni Cerchia, Giuseppe Iglieri e Giuseppe Pardini.

Per gli eventi collaterali prosegue alla Galleria Iannucci la Mostra “La Grande Guerra” aperta dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Mentre al CineCaradonio alle 10.30 continua Be short. Laboratorio teorico-pratico di filmmaking.

Alle 17 per lo Spazio bambini sarà proiettato Diario di una schiappa. Portatemi a casa! di David Bowers, con Alicia Silverstone, Tom Everett Scott. La serata terminerà al Cortile del Bar Kalena, alle 22.30, con Stefano Di Nucci in concerto.