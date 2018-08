MoliseCinema, evento speciale per la lotta ai tumori

Evento speciale della Lega italiana per la lotta contro i tumori a MoliseCinema nell’ambito del concorso nazionale “Corti con la Lilt/Miur”. È rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori che hanno aderito al programma nazionale Guadagnare salute con la Lilt/Miur e intende valorizzare il talento e la creatività dei giovani nell’ideazione di cortometraggi sui temi del benessere e favorire lo scambio d’idee, passioni e interessi tra i giovani impegnati nella promozione della salute non solo all’interno della scuola, ma anche in contesti informali come il Festival di Casacalenda.

La sezione dedicata a tale evento, dal titolo Salute in Corto, si svolgerà mercoledì 8 agosto alle 18.30 al Cinema Teatro di Casacalenda e sarà preceduta da: Paesi in corto – Concorso corti internazionali e dalla proiezione del documentario “Il mondo o niente” di Chiara Caterina.

Tutti i cortometraggi classificati riceveranno un premio per l’acquisto di attrezzature o materiale didattico da parte della scuola. Nel corso del Festival, una giuria junior (costituita esclusivamente da studenti delle scuole di Casacalenda) attribuirà un premio speciale a uno dei cortometraggi in concorso.

I premi saranno consegnati dal professor Francesco Schittulli, presidente nazionale Lilt che interverrà al Festival per sostenere l’impegno dell’associazione nel coinvolgere attivamente i giovani nella promozione della salute.