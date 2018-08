MoliseCinema, seconda giornata con il ritorno di Elio Germano

La seconda giornata del festival del cinema si prevede ricca di ospiti, eventi e proiezioni.

Ma mercoledì 8 agosto la 16° edizione di MoliseCinema entrerà nel vivo soprattutto per via dell’arrivo di Elio Germano, ospite di punta di questa edizione. L’attore originario del Molise sarà al festival dalle 19,30 per la presentazione del libro ‘Elio Germano. Corpo, voce e istinto’ a cura di Federico Pommier Vincelli e Raffaele Meale per Cosmo Iannone Editore.

Seguirà alle 20,30 la proiezione di ‘Io sono tempesta’ di Daniele Luchetti che vede Germano co-protagonista accanto a Marco Giallini.

Sempre al Cinema Teatro alle ore 17 inizierà il concorso dei corti internazionali. I titoli in corso sono Game Over di Maria-Kristin Neheimer dalla Germania, Cerulia di Sofia Carrillo dal Messico, in anteprima internazionale dall’Iran The Monster di Shahabi Siavash, e In love di Alexis López dalla Francia.

Alle 17,45 via al concorso dei documentari Frontiere con Il mondo o niente di Chiara Caterina che sarà presente al Festival. Alle 22,30 in Arena sarà proiettato invece Essere Gigione. L’incredibile storia di Luigi Ciaravola di Valerio Vestoso, sempre alla presenza del regista. Il film racconta il fenomeno della popolarità del cantante Gigione nella provincia italiana.

Alle 18,45 si terrà la proiezione dei finalisti e la premiazione del concorso rivolto alle scuole superiori Salute in corto, frutto della collaborazione tra MoliseCinema e la LILT (Lega italiana per la Lotta contro i Tumori), con una serie di corti dedicati al tema del benessere e dell’adozione di corretti stili di vita.

Tra gli eventi del Festival anche I Sessantotti, una serie di incontri e proiezioni per ricordare il ‘68 a 50 anni di distanza e per coglierne l’importanza storica nel cambiamento profondo del costume e della società che ne derivò. Si inizierà alle ore 11 al Cinema Teatro con L’harem di Marco Ferreri. Alle 22 in Arena Piccola sarà invece la volta di Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni.

In Arena piccola la serata inizierà alle 21 con un’anticipazione del docdi Emilio Corbari per. Il teaser precederà la proiezione didi. Il regista, che ha realizzato la sigla di quest’anno di MoliseCinema, incontrerà il pubblico del festival al termine della proiezione.

Il Festival, diretto da Federico Pommier Vincelli, è organizzato dall’associazione MoliseCinema. Promosso da Regione Molise e Comune di Casacalenda, ha il patrocinio e il contributo della Direzione Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Il programma e tutte le informazioni su www.molisecinema.it