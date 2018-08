Si eleggono le miss Equilibra e Sport Molise: accederanno alle prefinali di Miss Italia

Campomarino lido ospiterà, venerdì 17 agosto, le più belle ragazze provenienti dal Molise, dalla Puglia, dalla Campania e dal Lazio candidate all’incoronazione di Miss Equilibra Molise 2018 e di Miss Sport Molise 2018, titoli valevoli per la partecipazione alle prefinali nazionali del 79esimo Concorso nazionale di Miss Italia che si terranno a Jesolo dal 3 al 9 settembre.

In pre-serata sarà presentato il nuovo libro della scrittrice foggiana Lidia Morelli intitolato “Lui. Il lato ignaro” edito dalla casa editrice romana Herald Editore.

Alle 21,30 inizierà lo spettacolo, al Camping Village Corrado, in contrada Marinelle Nuove a Campomarino lido, condotto da Emilio Volgarino, accompagnato dalla giovane e bella attrice romana Clarissa e da Marco, conduttore di punta della trasmissione radiofonica “All u can eat” di Radio Crik Crok, i quali metteranno alla prova le Miss e il pubblico con divertenti gag di spettacolo.

“Una giuria di eccellenza formata da esponenti di importanti marchi nazionali, giornalisti ed operatori nel settore dello spettacolo saranno attenti ad ogni particolare nel valutare non solo la bellezza, ma anche tutte le altre qualità delle Miss concorrenti”, spiegano gli organizzatori.

È possibile iscriversi al concorso seguendo le istruzioni sul sito web nazionale www.missitalia.it.

Alle selezioni possono partecipare, come sempre gratuitamente, le ragazze di età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto) e i 30 anni (entro il 31 dicembre), mamme, miss sportive e coloro che, nate in Italia da genitori stranieri, non siano ancora in possesso della cittadinanza italiana.

Aggiornamenti e foto sulla pagina Facebook ufficiale: missitaliamolise.