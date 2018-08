Alla titolare del centro di accoglienza chiedeva puntualmente i soldi. Una richiesta che pare avvenisse in maniera insistente, anche con minacce. E’ per questo motivo che stato denunciato un cittadino nigeriano, richiedente asilo e ospite di una struttura a Roccamandolfi, in provincia di Isernia.

Secondo quanto accertato dai carabinieri di Cantalupo nel Sannio, il giovane mediante minacce pretendeva dalla responsabile di una struttura di accoglienza temporanea di Roccamandolfi che attestasse, falsamente, la sua presenza giornaliera all’interno del centro. In questo modo, otteneva in modo illegittimo la corresponsione dei poket money, i pochi euro (solitamente 2,50 euro) che vengono dati ai migranti per provvedere alle piccole spese nel nostro Paese e per prendere confidenza con l’euro.

Il nigeriano dovrà rispondere di tentata estorsione.