Alta pressione e caldo sempre più presenti in questo secondo fine settimana di agosto sul Molise. A parte qualche temporale pomeridiano tra giovedì e venerdì il meteo di agosto rispetterà i canoni del bel tempo estivo caldo e soleggiato.

L’anticiclone afro-mediterraneo, responsabile di clima caldo e afoso, resta disturbato da infiltrazioni instabili in quota e dall’azione di una circolazione depressionaria che in azione tra le isole maggiori rinnova nubi e qualche temporale. Da giovedì l’anticiclone si indebolirà ulteriormente lungo il suo bordo settentrionale per una perturbazione che porterà una importante variazione meteo sugli Stati occidentali Europei. La perturbazione in transito al Nord attiverà correnti sudoccidentali al Centro Sud con conseguente aumento della pressione, sinonimo di tempo più stabile e soleggiato, eccezion fatta per qualche isolato e breve fenomeno diurno in Appennino. In definitiva il tempo per questo fine settimana sarà caldo e soleggiato su tutta le regione, favorendo così gli spostamenti verso le località di villeggiatura. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito ufficiale

Le previsioni del tempo in dettaglio sul Molise:

Giovedì: mattina dal cielo completamente sereno. Al pomeriggio qualche focolaio temporalesco tra matese e Monti dei Frentani. Ventilazione debole. Serata serena. Temperature diurne comprese tra i 19-21 gradi della media montagna, i 26-28 gradi dei due capoluoghi di provincia, i 30 gradi del Basso Molise e i 26-28 gradi della costa. Mare poco mosso.

Venerdì: mattina soleggiata e calda. Al pomeriggio pochi addensamenti nuvolosi all’interno con basso rischio di fenomeni. Serata stabile e serena. Temperature in ulteriore lieve rialzo rispetto alla giornata precedente con punte di 32 gradi in Basso Molise. Venti deboli, mare calmo.

Sabato: splendida giornata estiva con cielo sereno al mattino. Pomeriggio caldo e soleggiato su gran parte della regione. Serata tranquilla. Debole ventilazione da sudovest. Valori di temperatura nelle medie del periodo. Mare da calmo a poco mosso.

Domenica: al mattino ancora stabile con qualche nube di passaggio. Situazione che non cambia al pomeriggio e alla sera. Ventilazione debole. Temperature che toccheranno punte di 32-35 gradi sul Basso Molise e 29-30 gradi sulla costa ma in generale valori nella media. Mari calmi.