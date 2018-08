Confermato il veloce peggioramento a cavallo di ferragosto, spiegano da Meteoinmolise.com. Il tempo caldo ed estivo sarà temporaneamente sostituito da condizioni meteo instabili e con calo termico. Le previsioni del tempo di ferragosto influenzate dal passaggio della perturbazione numero due del mese.

Già da qualche giorno avevamo segnalato la possibilità di un generale peggioramento delle condizioni meteo. Nei nostri flash previsionali di venerdì ma anche in quello di sabato si preannunciava un possibile guasto verso il giorno di ferragosto. Ad oggi è prevista la discesa di una saccatura fresca dal nord Europa proprio a cavallo tra il 15 ed il 16 di agosto. L’effetto di tale evoluzione sarà una rinfrescata generale e l’arrivo di precipitazioni anche sotto forma di temporali soprattutto sulle regioni del Centrosud: colpito in pieno anche il Molise dai fenomeni. Intanto quella odierna sarà ancora una giornata tranquilla e pienamente estiva sul Molise, mentre i temporali inizieranno ad affacciarsi sul Nord. Quindi come già anticipato, c’è il concreto rischio di ritrovarsi con un ferragosto dal punto di vista meteorologico instabile. Acquazzoni e temporali potranno impegnare gran parte delle regioni centro-meridionali, Isole comprese, seppur alternati a pause asciutte e momenti soleggiati.

Lunedì: mattinata soleggiata e calda. Al pomeriggio il tempo si manterrà sereno e caldo. Temperature in ulteriore lieve rialzo rispetto alla giornata precedente con punte di 32-33 gradi in basso Molise. Leggero effetto favonico sulla costa dove le temperature potrebbero salire ulteriormente. Si attiva una moderata ventilazione da ovest sud-ovest.

Martedì: mattina e pomeriggio tranquilli con sole e cielo sereno. Al più qualche velatura. I temporali arriveranno in serata a partire dal Basso Molise e Monti dei Frentani per estendersi a gran parte della regione in nottata. Deciso calo delle temperature durante i fenomeni. Ventilazione moderata da sud-ovest. Massime ancora superiori a 30 gradi. Mare calmo la mattina, aumento del moto ondoso in nottata.

Mercoledì (ferragosto): mattinata instabile con rovesci e temporali soprattutto sulla provincia di Campobasso. Nel pomeriggio lieve miglioramento ma fenomeni sempre presenti. Temperature su tutta la regione al di sotto dei 28 gradi. Miglioramento in serata con cielo parzialmente nuvoloso. Qualche rovescio si riaffaccerà sulla costa in nottata. Ventilazione moderata da nord sulla costa. Mari poco mossi.