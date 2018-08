Giovedì: mattinata ancora instabile con qualche focolaio temporalesco. Al pomeriggio ancora nubi sparse sulla regione con possibile spunti temporaleschi nelle aree interne. In serata le nubi si diradano e il cielo ritorna sereno. Temperature diurne comprese tra i 15-18 gradi della media montagna, i 25-27 gradi dei due capoluoghi di provincia, e i 26-28 gradi della costa. Ventilazione moderata da nordovest sulla costa e da nordest all’interno. Mari poco mossi Venerdì: mattina soleggiata e fresca. Al pomeriggio sviluppo di addensamenti nuvolosi che potrebbero arrecare qualche pioggia che dall’alto Molise in spostamento verso i Monti del Sannio. Serata stabile e serena. Temperature di qualche grado sotto la media del periodo e che comunque non supereranno i 27 gradi su tutta la regione. Debole ventilazione da Nord.

Sabato: giornata simile alla precedente. Mattinata soleggiata e non molto calda. Consueto aumento della copertura nuvolosa al pomeriggio nelle zone interne con rischio di piogge e qualche temporale. Condizioni meteo che si rimettono al bello in serata. Debole ventilazione. Valori di temperatura nelle medie del periodo. Mare da calmo a poco mosso.

Domenica: al mattino ancora stabile con qualche nube di passaggio. Situazione che non cambia al pomeriggio e alla sera. Ventilazione debole. Temperature che toccheranno punte di 28 gradi sul basso Molise e 26-27 gradi sulla costa ma in generale valori nella media. Mari calmi.