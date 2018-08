La bomba d’acqua intorno alle 13. “A Guglionesi è un disastro“, segnalano alcuni cittadini. La violenza dell’acqua fa saltare diversi tombini. Scantinati di alcune abitazioni e parcheggi allagati, in particolare quelli delle Case Fiat dove le auto sono in mezzo all’acqua. Circolazione in tilt: in alcune strade l’acqua raggiunge i 20 centimetri. Uno scenario quasi catastrofico.

Il calendario segna 16 agosto, ma il Basso Molise è precipitato oggi in pieno autunno.

Vento e pioggia hanno provocato pure la caduta di alcuni alberi nella zona dello zuccherificio, ma senza provocare danni gravi. A Guglionesi i vigili del fuoco sono intervenuti per le rotoballe di paglia andate a fuoco, che per fortuna non hanno provocato feriti e danni.

Particolarmente critica la situazione in alcuni centri del basso Molise dove manca l’elettricità. A Guglionesi e San Martino in Pensilis ci sono stati alcuni blackout. A Portocannone gli sbalzi di corrente hanno bruciato un paio di televisori. Stessi disagi pure a Petacciato dove in alcune zone del paese manca la corrente elettrica per guasti sembra dovuti al maltempo. Problemi pure alle linee telefoniche.

L’ondata di maltempo sta provocando pure disagi alla viabilità. Chiuse le strade a Nuova Cliternia, frazione di Campomarino, dove la forte pioggia ha allagato le carreggiate. Mentre per ora non si segnalano problemi alla viabilità in zona Lido. In alcune zone di Campomarino paese, invece, si segnalano problemi di energia elettrica.

Ettari di vigneti distrutti in contrada Zezza a Campomarino. La pioggia battente, mista a grandine, ha rovinato le tantissimi grappoli d’uva mettendo a rischio la prossima, e imminente, vendemmia. La strada provinciale 128 in contrada Ramittelli a Campomarino, è completamente invasa dall’acqua e dal fango per via dello straripamento di un vascone industriale adibito per l’irrigazione dei campi.

Difficile la situazione nella zona Pip, zona artigianale, che risulta essere allagata. Così come è allagata piazza Primo Maggio, a ridosso della pineta lungo via Garbaldi. Qui il video.

In questa zona si segnalano anche diversi garage allagati e problemi alla rete fognaria. Tanta acqua anche nel piazzale del parcheggio dello stadio “Dei Pini”, in via Madanna Grande, che risulta impraticabile per motivi di sicurezza. Spazio nel quale si sarebbe dovuta svolgere la prima giornata della “sagra dei fusilli”. Data sposata al 25 agosto, mentre per ora rimane fissata quella del 18 agosto. Altre segnalazioni di allagamenti arrivano in particolare da via G. Di Vittorio.

La Strada Provinciale 140 a San Martino in Pensilis è invasa da fango e detriti: un’automobile è rimasta impantanata nella melma fangosa all’altezza del Convento in direzione Ururi, dove la visibilità è molto bassa.

Il maltempo non solo ha reso necessario, ma ha pure complicato il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco. Gli uomini del distaccamento di Termoli hanno richiesto il supporto di una squadra da Campobasso per gestire le numerose emergenze: oltre al maltempo, continuano i controlli dopo il terremoto della notte di martedì 14 agosto. Le verifiche statiche dei palazzi, come anche degli edifici, vengono portate avanti dagli uomini del 115 con sopralluoghi sul posto. Sono gli stessi cittadini a chiamare la sala operativa per avere riscontri ed essere sicuri di poter restare in casa nonostante le crepe affiorate sui muri dopo la violenta scossa di 4.6 gradi.

Nuvole e temporali anche a Termoli. Chi sperava di poter andare al mare, dopo aver perso la giornata di ferragosto, ha dovuto trovare alternative per trascorrere la giornata. Non solo sulla costa, ma anche all’interno e nelle zone di Campobasso: sul capoluogo come anche sul Basso Molise un brusco e violento temporale ha bagnato la mattinata, proprio come si preannunciava dal cielo scuro.

La spiaggia termolese era deserta, con gli ombrelloni chiusi e i turisti a spasso per la città, alla scoperta del borgo antico e del centro, tra negozi dove poter fare shopping a prezzi scontati e ristoranti e luoghi da scoprire. Modi alternativi di vivere la città con il maltempo in piena estate.