Malore per un uomo di 63 anni questo pomeriggio 10 agosto al lido Sirena Beach del lungomare nord di Termoli. L’uomo ha avvertito un improvviso malessere ed è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Probabile che abbia avuto una congestione. I sanitari sono intervenuti prontamente e lo hanno assistito prima di trasferirlo in ambulanza al San Timoteo. Le sue condizioni non preoccupano. Il fatto ha destato una certa curiosità sul lungomare Cristoforo Colombo di Termoli affollato di gente in un pomeriggio agostano come questo.