Si chiama Mirko Giacobbe ed è il nuovo volto in casa rossoblù. Oggi il trequartista – classe 1992 ex Aversa Normanna – si è allenato con Danucci e soci, tornati a Campobasso per completare la preparazione dopo il ritiro a San Bartolomeo in Galdo, paese di origine del presidente Nicola Circelli, e due test amichevoli, uno col Fortore e l’altro con il Pietramontecorvino.

Dopo la pausa per il Ferragosto, la truppa guidata da mister Bruno Mandragora ha ripreso a sudare e ad allenarsi nell’impianto di contrada Selvapiana, che aveva un manto erboso molto curato grazie al lavoro di alcuni volontari campobassani.

Domenica 19 agosto ci sarà il debutto per i Lupi, impegnati nella prima partita della stagione 2018-2019: allo stadio ‘Civitelle’ è in programma la partita di Coppa Italia contro l’Olympia Agnonese. In attesa di conoscere il girone e il calendario della serie D, che la Lega ancora non ufficializza.