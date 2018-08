Primo giorno di ritiro per il Campobasso a San Bartolomeo in Galdo, paese del neo presidente Nicola Circelli. La squadra, guidata dal tecnico Bruno Mandragora, si è ritrovata alle 16.30 sull’impianto ‘Rocky Marciano’ del paese al confine tra Molise e Campania dopo le visite mediche svolte presso il Centro Cuore Carcagnì in via S. Antonio dei Lazzari a Campobasso.

Sul campo da gioco del piccolo centro in provincia di Benevento era presente una ventina di calciatori, oltre ad alcuni elementi della juniores del Campobasso. Gli atleti già tesserati sono il portiere Vincenzo Pezzella, i terzini Michele Spinelli e Fabio Del Prete, il difensore centrale Niko Tommasini, gli esterni Francesco Antonelli, Christian Minchillo, Pietro Martinelli, Franco Da Dalt e gli attaccanti Giancarlo Impronta e Piotr Branicki. Al gruppo si dovrebbe aggregare anche la punta ex Potenza Diop, che sarebbe stato tesserato dal club.

E poi c’era Antonio Minadeo, ex capitano e bandiera rossoblù, che nella scorsa stagione nell’inedito ruolo di allenatore ha portato i Lupi ad una insperata salvezza in serie D. Quest’anno affiancherà il tecnico Bruno Mandragora. Invece Giovanni Piccirilli è stato confermato alla guida della juniores.

A fare da cornice alcuni tifosi partiti dal capoluogo molisano alla volta di San Bartolomeo in Galdo per un primo saluto alla squadra. C’è curiosità attorno alla formazione rossoblù che dovrebbe disputare anche quest’anno il girone F: l’ufficialità tra pochi giorni, probabilmente entro il prossimo fine settimana (si parla di venerdì 10 agosto) quando la Lega diramerà i gironi.

Intanto a Campobasso la società sta lavorando sulla scuola calcio: presto infatti apriranno le iscrizioni per la Campobasso Academy che punta a coltivare i numerosi talenti calcistici molisani.

Per raggiungere questo obiettivo, la società ha scelto di affidarsi a Domenico Progna come responsabile tecnico del settore giovanile, con il prezioso supporto di Massimo Barometro.

Due bandiere storiche del Campobasso che saranno in grado non solo di preparare atleticamente e tecnicamente i ragazzi, ma prima di tutto trasmettere l’orgoglio di vestire la maglia rossoblù.

Infine, anche l’Associazione ‘Noi siamo il Campobasso’ guidata da Daniele Landolfi dà il benvenuto al nuovo sodalizio societario con un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook: “Diamo il benvenuto ai nuovi soci e ringraziamo il presidente Circelli e i suoi partner per aver salvato il Campobasso.

Impegnati alacremente nell’allestimento della rosa e dell’organigramma societario, avrebbero potuto fare tutto con più calma essendo pronti a rilevare il pacchetto di maggioranza già un mese fa, ma si è voluto giocare ancora una volta con il destino del Campobasso e sono stati chiamati solo alla fine.

Per fortuna anche questa volta è andata bene.

Campobasso li ringrazia e promette tutto il sostegno possibile.

Durante un lungo e cordiale colloquio il Presidente Circelli ha proposto all’Associazione Noi Siamo il Campobasso, in qualità di socio della S.S.D. Città di Campobasso, una partnership per il finanziamento delle attività del settore giovanile. Il tutto ci verrà illustrato dal presidente stesso nella prossima assemblea dei soci nella cui occasione verrà sottoposto all’attenzione dei soci anche il bilancio consuntivo.

Attendiamo una data utile dal Presidente e la comunicheremo ai soci.

Concludiamo facendo i complimenti e un grande in bocca al Lupo a Domenico Progna e a Massimo Barometro per la gestione del settore giovanile, speriamo di aver lasciato già qualcosa di buono su cui lavorare. Anzi ne siamo sicuri”.