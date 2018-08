Il girone del campionato di serie D non è stato ancora ufficializzato dalla Lega nazionale dilettanti. E domani, 19 agosto, non si disputerà nemmeno la prima partita stagionale, ossia la gara di Coppa Italia contro l’Olympia Agnonese, rinviata per rispettare il lutto nazionale per le vittime del crollo del ponte di Genova.

Intanto nel capoluogo il club rossoblù si prepara ad avviare la campagna abbonamenti: inizierà lunedì prossimo 27 agosto, quando sarà diffuso ufficialmente anche il listino prezzi, come si legge nella nota diramata questa mattina dalla società.

“La Ssd Città di Campobasso tornerà a lottare per rappresentare con orgoglio i colori della nostra città e della nostra regione. Visto l’imminente inizio della stagione sportiva 2018/19, la società ha programmato la data che darà il via alla campagna abbonamenti. Le tessere, valide per l’accesso alle partite casalinghe dei Lupi, potranno essere acquistate a partire da lunedì 27 agosto. Sarà un anno importante, l’anno del centenario: i supporters rossoblù hanno già manifestato il loro attaccamento alla squadra attraverso la sottoscrizione popolare, gesto che per la nuova proprietà ha rappresentato un segnale straordinario di sostegno al club”.

Discorso diverso per chi ha già versato la quota aderendo all’iniziativa di Passione rossoblù e contribuendo a raccogliere fondi per salvare la squadra: bisognerà mettere mano al portafogli e dare una integrazione. Evidentemente i costi popolari che erano stati concordati con la vecchia società non sono stati confermati dalla nuova proprietà. In pratica, quasi una beffa per i tifosi.

“La Ssd Città di Campobasso – si legge ancora nel comunicato – ringrazia con calore i tifosi di ‘Passione Rossoblù’ per il lavoro svolto: un esempio unico di supporto che dimostra il grande affetto della città e alimenta l’ammirazione della dirigenza verso la tifoseria. In relazione alle sottoscrizioni popolari si comunica che le stesse avranno validità di abbonamento con la semplice integrazione della differenza, applicata in base al listino prezzi che sarà stabilito dalla società e diffuso pubblicamente con l’apertura della campagna abbonamenti”.

Se poi c’è stato qualche ripensamento, la società restituirà i soldi: “Per chi, invece, non volesse far seguito alla sottoscrizione popolare per l’abbonamento stagionale, la società comunica che sarà possibile recuperare l’intera somma versata”, si legge ancora nel comunicato.

Per qualsiasi richiesta di informazioni, si può contattare la segreteria all’indirizzo mail: segreteria@sscittadicampobasso.it. La stessa segreteria sarà aperta dal 27 agosto allo stadio di contrada Selvapiana il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.