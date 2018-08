Lupi, parte la campagna abbonamenti: i prezzi restano popolari

Alla fine i prezzi sono rimasti ‘popolari’. La società rossoblù ha deciso di andare incontro alle esigenze dei tifosi campobassani lanciando abbonamenti accessibili a tutti. Oggi 27 agosto, il giorno dopo la prima vittoria stagionale contro l’Olympia Agnonese in Coppa Itaia e come già annunciato, il club del patron Nicola Circelli ha ufficializzato il prezzo delle tessere per poter accedere allo stadio di contrada Selvapiana e guardare le 15 partite casalinghe della formazione allenata da Bruno Mandragora dal prossimo 16 settembre, giorno in cui inizierà il torneo di serie D.

In curva nord l’abbonamento costerà 100 euro, mentre per le Tribune sud e nord occorrerà versare 150 euro. 200 euro si pagherà per poter assistere alle gare dalla Tribuna centrale.

Gli abbonamenti ridotti (validi per donne, under 16, over 65) costeranno 50 euro in curva nord, 75 euro in Tribuna sud e nord. In quest’ultimo caso sono previsti sconti per le famiglie: per un nucleo composto da due genitori e due ragazzi con meno di 16 anni la tessera costerà 250 euro.

Chissà se questa mossa consentirà di spegnere polemiche e malumori nati a Campobasso tra quella parte della tifoseria che aveva già versato la quota aderendo all’iniziativa del gruppo Passione Rossoblù e a cui, circa quindici giorni fa, era stata chiesta una ‘integrazione’ dell’importo già versato. La maggior parte dei supporters, coloro che avevano già pagato 50 euro, dovrà aggiungere la stessa somma per poter vedere le partite di Danucci e soci.

La società rossoblù ha anche fissato i punti vendita degli abbonamenti: il Bar centrale di piazza Vittorio Emanuele, l’Antica Tabaccheria Tizzano in piazza Prefettura, le Agenzie Jackpot 777 (Agenzia Intralot di via XXV Aprile, 25; l’Agenzia Intralot di via Carducci, 4; l’Agenzia Snai di via F. Pietrunto, 23). Oppure sarà possibile rivolgersi alla segreteria dello stadio Nuovo Romagnoli che è aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Qui dovranno recarsi proprio coloro che hanno già versato la quota a Passione Rossoblù.

Negli uffici di contrada Selvapiana si potranno chiedere anche informazioni su abbonamenti e sottoscrizioni oppure si potrà mandare una mail all’indirizzo segreteria@sscittadicampobasso.it.

Dalla sottoscrizione degli abbonamenti sarà possibile iniziare ad avere il polso della situazione e sul clima che si respira in città: a luglio, quando dopo l’addio di De Lucia la società era sull’orlo del baratro, soltanto una parte dei tifosi si mobilitò per salvare il titolo. Se tutto poi è stato possibile, è stato soltanto grazie all’avvento della cordata guidata da Nicola Circelli.