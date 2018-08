Sul lungomare nord di Termoli si moltiplicano i disagi nella giornata di oggi, domenica 19 agosto, in vista dell’incendio del castello che come ogni anno richiede grandi variazioni alla viabilità e perciò strade chiuse. Prima il maltempo del 15 agosto e poi il lutto nazionale di ieri, sabato 18 agosto, hanno portato l’Amministrazione Comunale a rinviare a oggi l’evento. Su via Del Mare, la strada di collegamento che conduce alla rotonda con il trabucco, sono state posizionate le transenne per evitare che i bagnanti lasciassero le auto ai bordi della carreggiata.

Il lungomare Cristoforo Colombo sarà inoltre chiuso alle auto a partire dalle 14, quando sarà interrotto il traffico. Si dimezzano così i posti auto e si moltiplicano i disagi. Anche perchè, al cimitero, gli stalli gratuiti per le auto sono stati occupati da diversi giorni dagli autobus e dai mezzi della ditta che si occupa del trasporto che si è ritrovata con il deposito allagato dopo l’alluvione di qualche giorno fa al Sinarca.

“Così non si lavora – aggiungono i balneatori – perchè il terremoto e l’alluvione non ci hanno aiutati. Se i parcheggi del cimitero sono occupati le persone non possono lasciare le auto e prendere la navetta per scendere in spiaggia. A ciò aggiungete pure che il lungomare è chiuso e sarà chiuso per tutto il pomeriggio e capirete come noi oggi non lavoreremo e dovremo anche ascoltare le lamentele dei nostri clienti. Gli autobus andavano messi in un altro spazio, ma non in quello che è vitale in questo periodo. Queste cose vanno valutate perchè noi così non lavoriamo e per noi sono grandi perdite”.