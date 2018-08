L’organizzazione dell’associazione comitato ‘Pro Santa Maria degli Angeli’ aggiunge un altro stendardo prezioso al medagliere. Dopo la serata inaugurale con il comico Nduccio, ricca di risate e numeroso pubblico, il bis per la seconda serata della festa del quartiere omonimo alla periferia della città ha riscosso un grande successo. “Nduccio batte cous cous”, ha ironizzato qualcuno durante l’esibizione del gruppo di mercoledì 1 agosto.

Il musicista romagnolo Mirko Casadei, assieme alla sua band, ha attirato l’attenzione di un vasto pubblico ben ripartito tra tutte le età. Il repertorio del gruppo ha ripercorso tappe importanti della musica italiana, riarraggiando brani famosi e riproponendoli sotto forma di cover: da Mia Martina a Loredana Bertè passando per Louis Armstrong. Il programma musicale è riuscito ad emozionare e coinvolgere. In centinaia hanno invaso la zona, seduti sulle scale della chiesa per assistere all’esibizione o sulle panche in legno a disposizione gratuita del pubblico che, grazie al maxi schermo, hanno potuto assaporare l’emozione di essere in prima fila sotto il palco.

Ottimo riscontro per gli stand enogastronomici con prodotti tipici ed unici per sapori e simpatia dei titolari degli stessi. Grande attenzione è stata dedicata anche al pubblico dei minori con la sistemazione di giochi gonfiabili, a pagamento, che li hanno intrattenuti per ore. La sicurezza è stata garantita grazie ai presidi di Polizia, Carabinieri, Misericordia, Protezione Civile e Valtrigno Molise che, unitamente allo staff associativo, ha svolto un lavoro di pattugliamento mobile ineccepibile. Sul palco dell’ultima serata, quella di stasera, salirà Massimo Di Cataldo. Un concerto attesissimo per il cantautore pop che ha calcato le classifiche italiane negli anni 90 e 2000 collezionando successi come ‘Se adesso te ne vai’ e ‘Una ragione in più’ in duetto con Eros Ramazzotti.