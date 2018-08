Domenica 12 agosto si è svolta la serata organizzata dal Lions club di Larino dedicata all’informazione e al supporto dell’associazione Genitori Bambini Emopatici che sostiene le famiglie dei bambini affetti da neoplasie e malattie ematologiche. Una realtà che opera all’interno dell’ oncoematologia pediatrica di Pescara che rappresenta da molti anni il centro di riferimento anche per la regione Molise. Infatti, il 20 per cento dei piccoli pazienti proviene dal Basso Molise.

Il Lions club di Larino, da sempre attento alla difesa dei più deboli grazie all’impegno dei suoi soci ha portato avanti l’evento di raccolta fondi con un meritato successo. Il progetto, fortemente voluto dal socio Anthony Battista e dal socio Giuliano Maglieri, è stato sostenuto da diverse aziende che hanno fornito i prodotti necessari alla preparazione del menù preparato dal ristorante Forum di Larino.

Dopo i saluti del presidente del Lions, Marilena Marra, si è svolto un convegno nella sala Freda con gli interventi della dottoressa Daniela Onofrillo, e del vicepresidente dell’Agbe, Giovanbattista Colangelo.

La serata è proseguita sul terrazzo del Palazzo Ducale di Larino allietata dalla musica della giovane pianista Giada Fiore e dal bravissimo tenore Vladimir Francesco Cascitelli, entrambi di Larino.

Evento ben riuscito sono stati presenti davvero in tanti: il Lions club di Larino è riuscito a consegnare una somma all’associazione Agbe di mille e cinquecento euro che sarà destinata alla creazione di una nuova struttura di accoglienza per le famiglie dei piccoli pazienti del reparto di ematoncologia di Pescara. Inoltre si ringraziano l’associazione Cure palliative Molise per aver contribuito a sostenere le spese, il comune di Larino e la Pro Loco per il patrocinio e la disponibilità della location.