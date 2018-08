Linea telefonica fuori uso, Telecom al lavoro per sistemare il guasto

Disagi a Baranello dove la linea telefonica è momentaneamente fuori uso. Dal pomeriggio di oggi, venerdì 31 agosto, i telefoni e i cellulari di tutto il paese non funzionano. Poco dopo aver notato il malfunzionamento delle linee, i cittadini hanno contattato il centralino della Telecom a cui sono arrivate decine di segnalazioni e di interventi. In poco tempo i tecnici e gli operai si sono subito attivati per riparare il guasto su tutto il territorio comunale.

“Gentile Cliente – si legge nel messaggio inviato dall’azienda ai clienti del paese – in riferimento alla segnalazione relativa alle linee telefoniche nel territorio comunale informiamo che stiamo riparando un guasto generalizzato presente nella zona e non è necessario intervenire presso i vari domicili, avviseremo al momento della risoluzione”. Nelle prossime ore il guasto sarà riparato e le linee telefoniche torneranno ad essere attive.