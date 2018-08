Nella serata di ieri si è chiusa la festività patronale della città di Termoli con un ospite d’eccezione: il cantante e trombettista Roy Paci, accompagnato dall’inseparabile orchestra Aretuska, si è esibito davanti a poche centinaia di persone suscitando lo stupore dei presenti.

Il talentuoso cantante, siciliano di nascita, vanta oltre 20 anni di onorata attività durante i quali è riuscito a riempire ogni spazio in cui si è esibito. Nonostante ci sia stata un’affluenza relativamente scarsa, Roy Paci ha regalato ai presenti uno show di eccellente valore artistico. Già dal suo ingresso sul palco, avvenuto intorno alle 22,30, il pubblico si sente parte integrante dello show. “Gastarbeiter”, “Up and down” e “Cantu sicilano” conquistano i presenti. Nelle prime file un pubblico eterogeneo canta e balla a più non posso. La band recepisce il grande amore dei propri fan e regala una prestazione vibrante ed energica. “Ipocrita” e la celebre “Malarazza”, cover dell’omonimo brano di Domenico Modugno, consentono allo show di proseguire coinvolgendo tutto il pubblico accorso.

Roy Paci stabilisce un rapporto fraterno con gli spettatori: invoca applausi e chiede che gli stessi prendano parte allo show cantando insieme a lui. E ci riesce bene, lo stretto rapporto che l’artista riesce ad instaurare col pubblico ottiene l’effetto desiderato.

Lo show non è lunghissimo, circa un’ora e mezza di durata riesce a soddisfare la fame di musica di tutti gli spettatori. Il momento di maggiore coinvolgimento si ha quando il cantautore annuncia l’ultimo pezzo. Si tratta di “Toda gioia, toda beleza”, brano famosissimo anche a livello nazionale reso celebre per essere stato la sigla di un programma televisivo. Roy Paci dirige il microfono verso il pubblico incitandolo a cantare e il pubblico esegue a perfezione.

Lo show si chiude poco prima della mezzanotte. Particolarmente significativo il messaggio lasciato dal cantautore durante i saluti: “Non ci interessa se scaricate musica legalmente o no. Venite ai miei concerti, a me interessa principalmente questo”. In un periodo in cui il ‘file sharing’ e ogni altra forma di diffusione illegale di musica vengono perennemente presi di mira dagli artisti, il punto di vista del cantautore appare straordinariamente rivoluzionario.

Peccato che la raccomandazione di affollare le piazze e le arene non sia stata colta del tutto dal pubblico. Ma nulla potrà mai fermare l’energia di Roy Paci e della sua band. Gli spettatori applaudono e tornano a casa soddisfatti mentre intorno a loro vengono smontate le prime bancarelle. Per quest’anno la festa patronale viene archiviata confermando il trend dei concerti precedenti: “pochi ma buoni”. Complessivamente la partecipazione di Termoli non è stata abbondantissima ma ogni presente porterà dentro di sé un ricordo bellissimo di una serata trascorsa in compagnia di un eccellente cantautore.