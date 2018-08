Pochi giorni dopo l’intervento dei vigili del fuoco sul Corso Nazionale, sono partiti i lavori di messa in sicurezza del cornicione pericolante di uno dei palazzi che si trovano sulla destra scendendo lungo la strada principale di Termoli. I pompieri avevano transennato l’area a causa delle parti sporgenti che erano cadute in seguito alle scosse sismiche sulla strada spaventando chi si trovava a passare di lì.

Questa mattina, mercoledì 29 agosto, la ditta di Santa Croce ha iniziato i lavori per mettere in sicurezza quello spazio dove si trovano, al piano terra, una tabaccheria e un bar. L’intervento prevede la costruzione di una piattaforma che fungerà da parapetto, appoggiato su tutto il perimetro dei balconi, per evitare che il cornicione finisca sulla strada.

Entro la giornata di oggi dovrebbero finire i lavori e di conseguenza verranno anche eliminate le transenne che in questi giorni hanno delimitato l’area, sarà così possibile tornare a camminare anche in quello spazio alla fine del Corso Nazionale.