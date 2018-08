Lavori alla rete idrica, interventi rimandati a martedì 28 a Termoli

A causa delle condizioni meteo avverse, i lavori programmati dalla Crea, la società che gestisce il servizio idrico in città, in programma per lunedì 27 agosto sono stati spostati a martedì 28 con le stesse modalità.

Gli interventi prevedono la riparazione di un’adduttrice della rete idrica comunale. Perciò nella giornata di domani, martedì 28 agosto, dalle 9 sarà sospeso il flusso idrico nelle zone interessate: sulla Ss 16 Europa lato 2 nord dal civico 148, dopo il distributore Esso in direzione Vasto, al civico 250, Ristorante La Gondola.

La situazione tornerà alla normalità intorno alle 12.30 salvo imprevisti. Per evitare il fenomeno dell’acqua gialla, sarà cura della società effettuare degli spurghi sulla condotta subito dopo aver ripristinato il flusso idrico.