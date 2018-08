L’Avis di Termoli in visita tra gli sfollati di Guglionesi e Montecilfone

La delegazione Avis di Termoli composta dai Cavalieri al Merito della Repubblica, Avis Giovani, Clown Sorridere Sempre, Volontari del Sae 112 insieme ai donatori di sangue di Montecilfone hanno visitato il centro cittadino del paese arbereshe, colpito dal terremoto, e successivamente si sono recati alla tendopoli portando aiuto e sostegno tra gli sfollati.

Ieri la sezione la delegazione dei donatori di sangue termolese, in collaborazione con l’Avis di Guglionesi, ha fatto visita nella tendopoli del paese basso adriatico. Con loro anche la Consigliera comunale Barbara Morena. Due “sopralluoghi” che hanno permesso ai volontari e donatori di sangue di capire quali le urgenze e dove intervenire per alleviare l’animo dei cittadini che in queste giorni sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni.