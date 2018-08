Nella notte scorsa i ladri hanno fatto saltare in aria con l’esplosivo il bancomat della Banca Popolare Pugliese di Campomarino. Sono entrati in azione poco dopo le 4 di mercoledì 15 agosto.

Un’esplosione ha svegliato chi era nei paraggi e poco dopo sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno iniziato le indagini. Davanti alla postazione del ritiro contante, sono rimasti i pezzi di metallo esplosi e finiti sulla strada. Dalle prime verifiche condotte dai militari dell’Arma e dal direttore della banca, pare che i ladri abbiano portato via qualche migliaio di euro, un bottino magro secondo le prime stime, che potrebbe ammontare a 3mila euro. La tecnica utilizzata è sempre la stessa, quella della marmotta che attraverso un meccanismo esplosivo fa saltare in aria il bancomat e permette di portare via il denaro contante.

Si tratta dell’ennesimo caso di assalto al bancomat. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire alla banda che ha messo a colpo il segno, capire in che direzione sono fuggiti anche attraverso l’ausilio delle telecamere di sorveglianza posizionate nei pressi del bancomat.