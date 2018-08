Con la voce narrante del giornalista Vincenzo Mollica e le immagini di Corso Nazionale, il Tg1 nell’edizione delle 20:30 di venerdì 10 agosto celebra il grande artista termolese Benito Jacovitti e lo fa attraverso il racconto della statua posizionata mercoledì 8 agosto sulla via principale della città adriatica realizzata dall’artista e professore Michele Carafa.

“Finalmente un omaggio all’artista che ha saputo raccontare la vita e ha creato la figura di Cocco Bill”. Nel servizio anche le immagini storiche dell’intervista rilasciata dal disegnatore termolese al giornalista del Tg1 che ricorda la scritta “Vietato cosare” davanti alla porta del suo studio.

Quell’uomo scuro piegato a disegnare il volto del pistolero diventato famoso in pochi giorni ha conquistato termolesi, turisti, cittadini, grandi e piccini. Un’opera che ha ottenuto grandi consensi e grandi apprezzamenti soprattutto per come ritrae l’uomo e l’artista, in maniera semplice ma piena di energia e vitalità.