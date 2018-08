Le bellezze del Molise e del Matese protagoniste su Rai Uno.

Il 3 agosto infatti, a partire dalle ore 7,45, la rete ammiraglia della Rai ospiterà il Molise.

Andrà in onda il documentario Cammini e Rifugi d’Italia condotto da Lino Zani che metterà in luce le straordinarie bellezze della montagna Matesina e più specificatamente il cammino che da Roccamandolfi porta a Campitello Matese, nel rifugio posto alla quota di 2050 metri, passando per un altro rifugio in quel del pianoro di Campitello di Rocca.

Un cammino difficile, pieno di insidie ma di una bellezza paradisiaca, come lo stesso Lino Zani ha commentato.

“Insieme ad amici di varie associazioni, insieme ad Helena Manzan e all’assessore regionale Vincenzo Cotugno, si è dato il meglio per una puntata che presagirà dell’incredibile.

Non ci resta che sintonizzarsi e godere dall’esterno le bellezze mozzafiato di un territorio che aspetta da troppo tempo il suo vero riscatto valoriale”, comunicano dall’associazione Borghi d’Eccellenza.

L’invito che rivolgono è a godersi lo spettacolo dal rifugio Guado la Melfa, che sarà aperto per l’occasione.