E’ arrivato a Roma in piena estate, qualche giorno fa, per registrare una puntata dedicata all’America e ad Elvis Presley, uno dei cantanti di maggior successo e fama nel mondo. L’Elvis molisano Joe Bavota è stato protagonista del programma televisivo “Il caffè di Rai Uno” di cui in queste settimane si stanno registrando alcune puntate.

Quella con protagonista il cantante molisano andrà in onda il prossimo 8 settembre sulla rete ammiraglia della Rai e vedrà sul palco lo stesso Joe Bavota esibirsi in alcuni dei brani più famosi del cantante americano e del suo Rock&Roll, di cui ormai da anni è interprete ufficiale in Italia e anche nel resto del mondo.

Ma la partecipazione televisiva che andrà in onda il mese prossimo è solo l’ultima di una lunga serie di partecipazioni. Una delle più recenti è quella che lo ha visto protagonista a casa sua, a Termoli, insieme al cugino Primiano Bavota e Valentina D’Agostino per registrare la sfida ai fornelli di “O mare mio” sotto lo sguardo vigile e severo del cuoco napoletano Antonino Cannavacciuolo. Anche in quella occasione, con gli abiti di scena, non si è sottratto a qualche interpretazione e breve esibizione del ricco repertorio.

Anche questa volta, per l’arrivo negli studi televisivi della capitale, Joe Bavota ha scelto la limousine con cui viaggia in giro per la Penisola insieme alla band con cui si esibisce tra le piazza molisane e quelle nazionali dove rivive il mito di Elvis Presley. E mentre si può ascoltare dal vivo la sua musica e le sue interpretazini così vicine all’originale, si attendono le sue partecipazioni televisive sul piccolo scherzo.