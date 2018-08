Non solo una montagna di buste dell’immondizia, ma anche mobili e arredi da bagno vecchi, materiali edili, sacchi con scarti da giardinaggio e perfino un cavallo a dodolo, ormai ‘ex’ giocattolo per qualche bambino. Non siamo a Napoli nè a Roma. Benvenuti invece a Campobasso. E’ indecente lo spettacolo era possibile ‘ammirare’ questo pomeriggio, 30 agosto, in contrada Colle delle Api, nei pressi del centro commerciale Monforte e del discount Md.

Cumuli di monnezza probabilmente anche inquinanti per l’ambiente. Sono stati abbandonati vicino ai ‘vecchi’ cassonetti dell’immondizia da cittadini indisciplinati e poco propensi a fare la raccolta differenziata che a Campobasso è stata avviata non solo nel centro storico, ma anche nelle contrade e al Cep. E proprio da queste ultime due zone, dunque dalla parte nord del capoluogo, potrebbero essere ‘partiti’, caricati sull’auto da qualcuno e poi scaricati.

Non è la prima volta che nelle periferie si vedono scene simili. Basta fare ad esempio pure un giro a Vazzieri per rendersene conto, complice in quel caso l’avvio delle raccolta differenziata a Ferrazzano. Da quando poi la differenziata porta a porta è stata avviata al Cep, il ‘far west’ si è spostato a Parco dei Pini e in via Crispi. Dietro l’ombra del flop del nuovo sistema di raccolta, odiato dai cittadini poco rispettosi dell’ambiente e del vivere civile.