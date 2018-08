Incidente al bivio di Busso, si ribalta con l’auto e finisce in ospedale

Si è ribaltato improvvisamente con l’auto. Forse per via di un malore o di una distrazione o forse perchè accecato da un colpo di sole. Tanta paura questo pomeriggio, 11 agosto, nei pressi del bivio per Busso per un automobilista.

Poco prima delle 16 è intervenuta un’ambulanza inviata dal 118 per soccorrere il conducente della vettura protagonista dell’incidente. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Cardarelli di Campobasso dove i medici gli hanno diagnosticato un politrauma.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.