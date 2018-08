Incendio del Castello rimandato a domenica, sabato lutto nazionale per Genova

L’incendio del castello già spostato e in programma per sabato 18 agosto è stato spostato a domenica 19 alle 24. Il nuovo cambio di programma, dopo il primo per il maltempo del 15 agosto – giorno ufficiale dello spettacolo pirotecnico – è stato stabilito perchè sabato 18 agosto in Italia ci sarà il lutto nazionale per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova nel giorno dei funerali. All’incendio quindi si potrà assistere a mezzanotte di domenica 19 agosto.

Per questo il 19 agosto a partire dalle 23:59 e fino alle 2 del 20 agosto sul litorale nord di Termoli, precisamente lungo la cinta muraria del borgo antico, il tratto di spiaggia libera antistante e l’attinente specchio acqueo saranno interdetti perchè avrà luogo uno spettacolo pirotecnico ad opera della Ditta “Piroluce”. Dalle 23 del 19 agosto alle 2 del 20 agosto e comunque fino al termine della manifestazione pirotecnica e delle operazioni di bonifica dell’area interessata dallo spettacolo pirotecnico, nel tratto di mare compreso tra il lido

“Cala Sveva” e la diga foranea posta in prossimità del depuratore comunale, per una distanza di 300 metri verso il largo è vietato

navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, transitare e/o sostare nell’area interessata dal posizionamento dei mortai, debitamente delimitata dal responsabile dello spettacolo, praticare la balneazione e comunque accedervi, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica, svolgere attività di pesca di qualunque natura, svolgere qualsiasi altra attività connessa con l’uso del mare; le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione devono procedere prestando particolare attenzione nonché valutando l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire eventuali situazioni di potenziale pericolo.