Incendio al Castello, il pienone porta sporcizia. Cestini stracolmi sul lungomare

Il serpentone di gente che nella serata di domenica 19 agosto si è riversato sulle strade del centro termolese ha provocato ancora una volta dei disagi legati alla sporcizia lasciata sui marciapiedi a causa dei cestini pieni.

Bidoni della spazzatura che specie sul lungomare Cristoforo Colombo non sono riusciti a contenere la grossa mole di rifiuti prodotti dalle migliaia di persone presenti per lo spettacolo dell’incendio del Castello.

Come segnalato da alcuni cittadini presenti domenica sera sul lungomare nord, si è trattato di una brutta immagine per la città in una delle serate di maggiore attrazione.