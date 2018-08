Petrella Tifernina disporrà di un defibrillatore pubblico.

Domenica 12 agosto, alle ore 16, sarà infatti inaugurata la prima postazione di defibrillatore pubblico. Per l’occasione il Sindaco Alessandro Amoroso rivolge l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare ad un addestramento di massa sull’uso dello strumento, utile nei casi di arresto cardiaco. In particolare il primo cittadino ha inviato una lettera ai titolari delle attività commerciali ritenendoli “un valido punto di riferimento per una comunità così come per le persone di passaggio”.

A conclusione della cerimonia di inaugurazione, il dottor Nicola Camposarcone e l’associazione ‘Life Aed’ terranno una lezione sull’utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

Si tratta di un apparecchio salvavita in grado di rilevare le alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca e di erogare una scarica elettrica al cuore qualora sia necessario. L’erogazione di uno shock elettrico serve per azzerare il battito cardiaco e, successivamente, ristabilirne il ritmo.

Petrella Tifernina sarà dunque un comune cardioprotetto.