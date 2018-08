Grande successo per lo spettacolo che si è tenuto domenica 5 agosto in piazza Marconi a Santa Croce di Magliano, spettacolo di danza sportiva della scuola di ballo Free Dance a cui hanno partecipato i ragazzi del Centro Socio Educativo di Santa Croce.

L’idea iniziale di promuovere l’attività sportiva in generale si è poi trasformata in un vero e proprio evento grazie all’impegno dei ragazzi che hanno appreso in pochi mesi alcune delle tecniche di ballo portando in scena una vera e propria esibizione. Tutti hanno partecipato attraverso balli di coppia e individuali; e grazie al lavoro di squadra e al coinvolgimento del corpo di ballo della scuola, oltre ai maestri Teresa e Francesco che hanno accompagnato i ragazzi lungo questo percorso, il pubblico ha assistito ad una serata di musica e di show.

“E’ l’esempio di massima integrazione e di coinvolgimento alle attività presenti sul territorio grazie all’impegno della coordinatrice del C. S. E. Valentina Vitulli, e agli operatori Angela Di Stefano, Teresa Cappiello e Luigi Provvidenti che hanno organizzato negli ultimi mesi diverse uscite per favorire i processi di inclusione e integrazione delle persone diversamente abili. È verso quest’ ottica che il centro si propone di lavorare con la speranza e l’obiettivo di conoscere e farsi conoscere”, spiegano i promotori dell’iniziativa.

Il progetto è stato promosso dalla Cooperativa Sirio in collaborazione con la coordinatrice d’ ambito, la dottoressa Arcano e il Comune di Santa Croce di Magliano.