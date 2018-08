Il violinista molisano Ciarla in tour in Usa, Canada e Messico

Dopoil concerto al Roccella Jazz Festival, il violinista molisano Luca Ciarla parte per un nuovo straordinario tour di un mese negli Stati Uniti, Canada, Messico e in Guatemala. Dal 31 agosto al 30 settembre sono previsti più di 20 concerti con tappe in California, New Jersey, Illinois, Oregon, Washington State e Washington DC, Nevada, nelle regioni canadesi dell’Ontario e del Quebec e a Città del Messico e Città del Guatemala.

Il tour inizia a Washington DC dove Luca suonerà in occasione dell’apertura della mostra dell’artista visiva Keziat. Fino al 9 settembre si esibirà con il suo quartetto, con Antonino de Luca alla fisarmonica, Maurizio Perrone al contrabbasso e Francesco Savoretti alle percussioni. Dall’11 settembre in poi Luca continuerà con il progetto solOrchestra, straordinario concerto in solo realizzato con il suo violino, voce, live loops e strumenti giocattolo. Tantissimi gli inviti ricevuti da festival, rassegne, teatri e club, dal Sudbury Jazz Festival in Ontario al Winchester Cultural Center di Las Vegas, dove Luca sarà ospite per la terza volta. In Nevada presenterà un doppio concerto con Rebecca Sabine, straordinaria violinista americana che ha suonato con musicisti del calibro di Frank Sinatra, Tony Bennett e Celine Dion.

Il tour di settembre si inserisce in una ricca programmazione nel 2018 che lo ha già visto esibirsi in Etiopia, Iran, Indonesia, Myanmar, Cina, Giappone, Hong Kong, Sudafrica, Bahrain, Romania, Grecia, Bulgaria e Ucraina. Il tour è organizzato dalla Violipiano Music in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura di Chicago, Toronto, Città del Messico, Città del Guatemala, San Francisco e Montreal.