Il torneo più spassoso a suon di gol, tutti i vincitori del CalcioSplash

Anche il 2018 ha salutato l’appuntamento fra i più attesi dai monteneresi, il CalcioSplash. 1125 reti in totale, di cui 719 nel torneo over 14 (Big) mentre 406 nel torneo under 14 (Baby).

Come accade da oltre 25 anni, il torneo ha molto divertito il pubblico ed è stato entusiasmante e spassoso, grazie soprattutto alla simpatia dei 120 partecipanti Big e dei 71 partecipanti Baby.

Nel torneo Baby, tutte e 12 le squadre partecipanti al torneo, hanno ricevuto una coppa di squadra ed una medaglia ricordo a testa

La finale per il terzo posto Baby è stata vinta da “I Liverpolli” che hanno battuto “I Principianti” per 13 a 9. La finalissima Baby è stata vinta da “Parrocchia San Gennaro” che ha battuto “I Pandini” (già finalisti al torneo di Calcio Balilla Umano Baby) per 15-5.

Per quanto concerne le finali dei “Grandi” l’atto conclusivo per il terzo posto è stata troppo equilibrata, infatti solo un gol allo scadere del secondo tempo supplementare ha permesso a “I Paperotti” di battere “La Scuadra” per 16 a 15.

La finale per il primo posto, ha visto il primo tempo equilibrato, ma nel secondo tempo la miglior squadra del torneo, “Sparta Group S” ha preso il largo, e “Catalano Serramenti” non ha potuto più difendersi dai continui attacchi di Talia, Giardino e De Filippis: risultato finale 20 a 13.

Tute e 16 le squadre del torneo dei grandi hanno avuto la coppa di partecipazione ed in particolare: “Pizzeria Demodè” è stata la più corretta, “2000 Pinguini” è stata la più simpatica, “L’antica Pignata” la squadra rivelazione e “I Biunni” la formazione più educata.