Previsioni del tempo– Ultimi giorni di caldo afoso per l’Italia (settentrionale) perché dal week-end la situazione cambierà sensibilmente per l’arrivo di una veloce quanto intensa perturbazione dal Nord Atlantico. Essa sarà responsabile di nuovi temporali ma anche di un drastico calo delle temperature. Anche per la giornata odierna l’alta pressione non riuscirà ad evitare qualche fenomeno da instabilità su Alpi, dorsale appenninica, Sud ed Isole. Da venerdì invece si faranno sentire gli effetti del nuovo peggioramento. La perturbazione arriverà da Nord con tutto il suo carico di aria fresca; saranno colpite prima le Alpi e le regioni settentrionali italiane, poi i fenomeni si trasferiranno rapidamente verso sud e sul versante adriatico. Info e dettagli su www.meteoinmolise.com

Le previsioni del tempo in dettaglio sul Molise:

Giovedì: bella mattinata soleggiata e stabile. Al pomeriggio, nelle aree interne, formazione di consueti addensamenti nuvolosi di calore con possibili temporali che, a differenza dei giorni scorsi, potrebbero manifestarsi anche sui rilievi orientali, nelle aree di confine tra Molise e Puglia e localmente sulla costa nella zona tra Chieuti (FG) e Campomarino. In serata le nubi tenderanno a diradarsi e il cielo tornerà sereno. Temperature diurne comprese tra i 18-20 gradi della media montagna, i 28-29 gradi dei due capoluoghi di provincia, e i 26-28 gradi della costa. Ventilazione debole o assente. Mari calmi

Venerdì: mattina stabile e soleggiata. Instabilità meno frequente ma comunque da non escludere nelle zone interne con rovesci e temporali specie sui rilievi orientali. Serata stabile e cielo stellato. Temperature nella media del periodo, con punte massime di 28 gradi nei due capoluoghi di provincia e 26-27 gradi sulla costa. Venti assenti. Mari calmi.

Sabato: giornata simile alla precedente. Mattinata soleggiata e non molto calda. Consueto aumento della copertura nuvolosa al pomeriggio nelle zone interne con basso rischio di fenomeni temporaleschi. Serata stabile. Venti che iniziano a spirare da sudovest dalla notte. Valori di temperatura nelle medie del periodo. Mare da calmo a poco mosso.

Domenica: al mattino ancora stabile con qualche e soleggiato. Dal primo pomeriggio rapido aumento della copertura nuvolosa con le prime piogge. I fenomeni più intensi li ritroveremo in serata associati a una sensibile diminuzione della temperatura che calerà fino a 10 gradi in montagna e 14-15 gradi sul capoluogo. Nelle ore centrali della giornata ancora valori di temperatura estivi. I venti saranno moderati da sudovest al mattino e al pomeriggio per poi girare da nordovest la sera. Moto ondoso in accentuazione dalla sera-notte.